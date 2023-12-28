Компания Rigetti Computing представила Novera QPU, 9-кубитный квантовый процессор (QPU)

Компания Rigetti представила Novera QPU, свой первый коммерчески доступный квантовый процессор. Novera QPU оснащен 9-кубитным чипом с перестраиваемыми соединителями и квадратной решеткой для более плотного соединения и быстрых 2-кубитных операций. Он изготавливается на заводе Fab-1 компании Rigetti, который является первым в отрасли предприятием по производству квантовых устройств. Novera QPU также включает 5-кубитный чип без перестраиваемых соединителей для разработки и определения характеристик однокубитных операций на более простой схеме. Novera QPU имеет шайбу, башню, экраны и кронштейны для полезной нагрузки и сигнальной цепочки. Компания Rigetti утверждает, что Novera QPU предоставляет практический доступ к их самой инновационной технологии квантовых вычислений. Кроме того, профессионалы и студенты могут использовать Novera QPU для доступа к многолетним внутренним исследованиям Rigetti. Цена Novera QPU составляет от 900 000 долларов США, а время доставки составляет 4-6 недель.