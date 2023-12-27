Компания Gamdias недавно представила воздушные кулеры для процессоров серии Boreas M2-510 и E2-410

Компания Gamdias представила новые воздушные кулеры для процессоров серии Boreas M2-510 и E2-410, оснащенные различными функциями для эффективного охлаждения. Эти модели доступны в черном и белом цветах и имеют медные тепловые трубки с технологией прямого контакта и толстую опорную пластину. Кроме того, кулеры оснащены 120-мм гидравлическим вентилятором с ШИМ-управлением, который позволяет поддерживать низкую температуру процессора при интенсивной нагрузке.

Дизайн кулеров состоит из однотонного цветового решения и ромбовидной сетчатой градиентной верхней крышки, доступной в полностью черном или белом исполнении. Размеры обеих моделей соответствуют стандартным корпусам ATX и mATX. Вентилятор обеспечивает высокий воздушный поток и работает тихо благодаря гидравлическому подшипнику и функции PWM.

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Кулеры обеспечивают большое свободное пространство над слотами DIMM и поставляются в комплекте с монтажными наборами и термопастой для установки на платформы Intel и AMD.