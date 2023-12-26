Компания LG Electronics готовится представить новую линейку игровых мониторов UltraGear OLED, включая 32-дюймовый 4K монитор с частотой обновления 240 Гц. Монитор обладает особенностью Dual-Hz, позволяющей переключаться между 4K при 240 Гц и Full-HD при 480 Гц одним простым нажатием кнопки. Также модель имеет время отклика 0,03 мс и функцию LG Dual-Hz. Линейка включает также 39- и 34-дюймовые модели с ультраширокими изогнутыми экранами. Мониторы обеспечивают улучшенную четкость и контрастность, а также гибкость установки. 34-дюймовый и 39-дюймовый модели имеют изогнутые OLED-дисплеи с разрешением 800R и соотношением сторон 21:9, что позволяет создать новое измерение в играх и просмотре контента. Новая линейка мониторов UltraGear OLED от LG призвана обеспечить высокий уровень игрового опыта и удовлетворить потребности геймеров.