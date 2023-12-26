Компания BIOSTAR представила новую безвентиляторную прикладную систему MS-J6412, которая предлагает компактное и эффективное решение для различных промышленных приложений. Система оснащена надежным четырехъядерным процессором Intel Elkhart Lake SoC J6412 и поддерживает память DDR4 объемом до 32 ГБ, обеспечивая высокую производительность и возможности. MS-J6412 отличается бесшумной работой и очень низким энергопотреблением, всего 0,03 кВт в час, что делает ее экологически эффективной. Система также поддерживает беспроводную связь с помощью SIM-карт 4G/5G и модулей WiFi, что обеспечивает надежные соединения в современной цифровой среде. Она оснащена различными портами подключения, включая четыре COM-порта и два порта Intel 2.5 GbE LAN, что обеспечивает гибкость и возможности сетевого подключения. MS-J6412 также поддерживает разрешение 4K и установку двух мониторов, что обеспечивает яркий визуальный вывод и многозадачность. В целом, MS-J6412 является передовым решением для промышленных приложений, объединяя компактность, эффективность и возможности подключения.



