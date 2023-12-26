GeForce RTX 3050 существует с января 2022 года и представляет собой начальный уровень серии RTX 30

GeForce RTX 3050 существует с января 2022 года и представляет собой начальный уровень серии RTX 30. В период дефицита криптовалютных GPU она была востребована в качестве игрового варианта с разрешением 1080p, который продавался в районе отметки $300. С появлением серии RTX 40 NVIDIA обнаружила, что ей не хватает дискретного GPU начального уровня, который она могла бы продвигать в больших объемах. Появилась модель RTX 3050 6 ГБ. Урезанный по сравнению с оригинальным RTX 3050, этот SKU имеет 6 ГБ памяти с более узким 96-битным интерфейсом памяти GDDR6 и меньшее количество шейдеров. Основанная на крошечном кремнии GA107 "Ampere", она имеет 2 048 ядер CUDA против 2 560 у RTX 3050. Конфигурацию ядер NVIDIA называет GA107-325. Карта имеет крошечную типичную графическую мощность (TGP) - всего 70 Вт, поэтому мы должны увидеть видеокарты без дополнительных разъемов питания. Компания планирует выпустить RTX 3050 6 ГБ в розничную продажу в феврале 2024 года по стартовой цене $179.