После того, как на рынке была хорошо принята модель EK-Pro Pump Reservoir Manifold X

Компания EK, производитель оборудования для водяного охлаждения, выпустила новую модель комбинированного блока помпа-резервуар-манифольд - EK-Pro Pump Reservoir Manifold X3 D5 - Acetal. Этот блок может выступать в качестве помпы-резервуара, коллектора или распределительной пластины. Он оснащен мощной, но бесшумной помпой D5 с ШИМ-управлением, которая обеспечивает высокую надежность и производительность. Комбинированный блок имеет два специальных порта для наполнения и слива охлаждающей жидкости, а также дренажный порт с быстроразъемным соединением. Большая часть блока изготовлена из прочного ацеталя, с добавлением нержавеющей стали. Блок поддерживает различные варианты монтажа и имеет восемь портов G1/4". Розничная цена за EK-Pro Pump Reservoir Manifold X3 D5 - Acetal составляет €329,90. Продукт доступен для предварительного заказа через веб-магазин EK и партнерскую реселлерскую сеть. Ожидается начало поставок в феврале 2024 года.