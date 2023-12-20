Компания TYAN ведущий производитель серверных платформ и дочерняя компания MiTAC Computing Technology Corporation, представила обновленные серверные платформы и материнские платы на базе совершенно новых масштабируемых процессоров Intel Xeon 5-го поколения, ранее носивших кодовое название Emerald Rapids.

Компания TYAN представила обновленные серверные платформы и материнские платы, основанные на процессорах Intel Xeon 5-го поколения (Emerald Rapids). Эти процессоры обладают увеличенным числом ядер до 64, улучшенным кэшем, более быстрой скоростью передачи данных и поддержкой памяти DDR5 и PCIe 5.0. TYAN использует возможности этих процессоров для удовлетворения требований в области высоких вычислений, центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Новые серверные платформы включают конвертируемый в стойку 1S AI-сервер Thunder HX FT65T-B5652, оснащенный одним процессором Intel Xeon Scalable 5-го поколения; настольную HPC-платформу Thunder HX FT65T-B7130, которая поддерживает два процессора; а также серверные платформы форм-фактора 2U, включая TYAN Thunder CX TD76-B5658, Thunder HX TS75-/TS75A-B7132 и Thunder SX TS70-/TS70A-B7136. Кроме того, TYAN предлагает материнские платы, включая Tempest HX S5652, Tempest CX S7136 и Tempest HX S7130. Все эти решения разработаны для удовлетворения растущих требований к высокопроизводительным вычислениям, облачным вычислениям и искусственному интеллекту.