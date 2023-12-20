MSI представила серверные платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable 5-го поколения

Компания MSI представила свои новые серверные платформы, основанные на процессорах Intel Xeon Scalable 5-го поколения. Эти платформы обеспечивают высокую производительность в самых требовательных задачах, таких как искусственный интеллект, базы данных, сети и вычисления. Они также оптимизированы для использования облачных платформ и хранения данных, что позволяет повысить производительность и окупаемость инвестиций.

Платформа модели S2205 имеет два процессорных сокета и поддерживает 32 слота памяти DDR5 RDIMM. Она также имеет несколько слотов расширения PCIe 5.0, включая слоты для графических карт GPU. S2205 предлагает различные конфигурации систем хранения данных, включая NVMe и SATA диски.

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Модель S1205 - это компактная платформа высотой 1U, поддерживающая два процессора и имеющая 32 слота памяти DDR5 RDIMM. Она также имеет слоты PCIe 5.0 и порты NVMe M.2 для дисков. S1205 подходит для различных систем хранения данных. Обе платформы имеют форм-фактор L, что обеспечивает больше возможностей для сетевых карт. Их совместимость с предыдущими процессорами Intel Xeon Scalable 4-го поколения обеспечивает удобство обновления и использования.