Утечка дат выхода NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER

Линейка NVIDIA GeForce RTX 40 серии SUPER реальна и появится в январе этого года, сообщает китайский технический сайт IT Home. Издание опубликовало точные даты, когда NVIDIA объявит о выпуске серии, а также даты их появления на рынке. Линейка обновляет старшую часть серии RTX 40 и состоит из трех SKU - GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4070 SUPER.

Согласно отчету IT Home, NVIDIA на мероприятии GeForce RTX в рамках 2024 International CES объявит обо всех трех SKU 8 января. После этого 17 января состоится релиз GeForce RTX 4070 SUPER. Именно тогда вы сможете купить эту карту. Неделей позже, 24 января, компания выпустит GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Завершающим этапом станет выход GeForce RTX 4080 SUPER 31 января.