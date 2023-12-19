ZALMAN представила корпус i6 Mid-tower с усилением для видеокарты в стандартной комплектации

Компания ZALMAN представила новый корпус i6 Mid-tower, который доступен в черном и белом цветах. Из особенностей корпуса стоит отметить наличие регулируемого усиления для видеокарты, которое предотвращает изгибание печатной платы. Корпус также обладает тремя вертикальными слотами для установки процессорного кулера и видеокарты. Его передняя панель оснащена сетчатым воздухозаборником, а левая боковая панель откидывается для удобства. Корпус поддерживает установку 7 слотов расширения и различных вентиляторов, включая передние, верхние и задние воздухозаборники. Он также имеет отсеки для 3,5-дюймовых и 2,5-дюймовых накопителей. На передней панели расположены различные входы/выходы, включая USB-C, USB3 тип-A, USB 2.0 тип-A и аудиоразъем. Корпус i6 Mid-tower имеет размеры 420 x 230 x 475 мм и весит 6,4 кг. Цена корпуса не была сообщена компанией.