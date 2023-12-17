Компания ENERMAX представила информацию о том, что в некоторых блоках питания серий REVOLUTION D.F. 2 и REVOLUTION D.F. X наблюдается "превышение нормальных показателей возврата".

Компания ENERMAX представила информацию о том, что в некоторых блоках питания серий REVOLUTION D.F. 2 и REVOLUTION D.F. X наблюдается "превышение нормальных показателей возврата". После детального расследования было установлено, что проблема заключается в неисправном подшипнике вентилятора, что приводит к шуму, вызванному утечкой масла.

Несмотря на то, что эта проблема наблюдается не во всех блоках, чтобы исправить ситуацию, ENERMAX проводит программу добровольной замены продукции для тех, кто приобрел блоки питания серий REVOLUTION D.F. 2 или REVOLUTION D.F. X в 2023 году. В новых блоках теперь используются двойные шарикоподшипники промышленного класса. ENERMAX возьмет на себя все расходы по доставке, а для тех, кому нужна быстрая замена, компания запустила расширенный процесс RMA. ENERMAX отметила, что первоначальная гарантия остается неизменной. После перерыва вы можете ознакомиться со всеми ссылками на программы замены для разных регионов.