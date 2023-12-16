Intel Core Ultra 5 125H - это процессор среднего ценового сегмента из семейства процессоров Intel нового поколения "Meteor Lake".

Процессор Intel Core Ultra 5 125H из нового поколения "Meteor Lake" был сравнен с процессорами AMD Ryzen 7 7840HS и Intel Core i5-13500H. В тестах видеоигр 125H с включенным режимом питания 65 Вт показал лучшие результаты благодаря полнофункциональному Xe-LPG iGPU, опережая как Radeon 780M в Ryzen, так и Xe-LP iGPU в Core i5-13500H. Однако в тесте производительности процессора Ryzen 7 7840HS оказался быстрее на 10%, что удивительно, учитывая предполагаемые преимущества "Redwood Cove" ядер в "Meteor Lake". Неясно, почему это произошло, возможно, это связано с использованием режима питания 65 Вт на всех ноутбуках, и Ryzen лучше удерживал повышенные частоты, или же существует проблема программного обеспечения, которая мешает правильному распределению нагрузки на все ядра процессора "Meteor Lake".