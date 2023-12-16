Китай продолжает повышать самодостаточность чипов искусственного интеллекта, но развитие высокотехнологичных чипов искусственного интеллекта остается ограниченным

Китай продолжает развивать самодостаточность в области чипов искусственного интеллекта, однако разработка высокотехнологичных чипов ИИ остается ограниченной. Дочерняя компания Huawei, HiSilicon, достигла значительных успехов в разработке искусственного интеллекта, выпустив новый чип Ascend 910B, который успешно используется в облачной инфраструктуре Huawei и продается другим китайским компаниям. Китайские CSP, такие как Baidu и Alibaba, также активно инвестируют в разработку собственных чипов искусственного интеллекта. Однако санкции со стороны США ограничивают доступ к передовым технологиям и программным средствам, а также ограничивают разработку высокопроизводительных чипов. Несмотря на это, Китай имеет потенциал для развития собственных экосистем искусственного интеллекта. Он может использовать свои внутренние ресурсы, такие как чипы Ascend 910B и Kunlunxin, для создания инфраструктуры искусственного интеллекта. Однако выход за пределы ограничений США потребует развития новых технологических процессов и более независимого проектирования чипов.