Грядущий серверный чип Intel Sierra Forest Xeon дебютировал в Geekbench 6

Серверный чип Intel Sierra Forest Xeon, который будет выпущен в 2024 году, показал хорошие результаты в многоядерной производительности в тесте Geekbench 6. Он оснащен до 288 ядер и рассчитан на конкуренцию с серверными процессорами Zen 4c Bergamo от AMD и другими ARM-чипами. Однако одноядерная производительность Sierra Forest оказалась ниже, из-за выбора более энергоэффективных ядер Sierra Glen E вместо ядер Golden Cove P. Sierra Forest превзошел многие системы на базе Xeon Platinum 8480+ от Intel в тесте Geekbench 6 для двухсокетных систем, но не достиг результатов AMD Bergamo, особенно в многоядерном режиме. Bergamo обладает гиперпоточностью и предлагает 256 потоков для 128-ядерного SKU, в то время как Sierra Forest не поддерживает гиперпоточность. В сравнении с AMD Bergamo EPYC 9754 Sierra Forest показал менее впечатляющие результаты. Тем не менее, это только предварительные данные, и для получения более точной информации необходимо дождаться реальных бенчмарков.