В течение последних месяцев компания AMD периодически выпускает обновления для своих предварительных драйверов Fluid Motion Frames.

В течение последних месяцев компания AMD периодически выпускает обновления для своих предварительных драйверов Fluid Motion Frames. Это нестандартные драйверы, которые служат для демонстрации возможностей Fluid Motion Frames (FMF) - технологии, позволяющей увеличить частоту кадров почти в два раза в каждой игре с помощью методов интерполяции, аналогичных тем, что используются в потребительских телевизорах. Технология работает в играх DirectX 12 и DirectX 11, на машинах с Windows 10 и Windows 11, а также на графических процессорах Radeon RX 7000 и RX 6000 серий. Обновление от 7 декабря основано на драйверах Adrenalin 23.12.1 (то есть включает все изменения и улучшения, которые AMD представила в этих драйверах), а также поддержку FMF, хотя драйвер не сертифицирован WHQL. В этом выпуске AMD представила несколько улучшений стабильности приложений для FMF. Компания также уменьшила заикание и улучшила интервал между кадрами.