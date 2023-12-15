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ddr22
Без разгона и с более низким TGP для NVIDIA GeForce RTX 4090 D Edition для Китая
NVIDIA готовится выпустить GeForce RTX 4090 D, или "Dragon", предназначенную специально для Китая.

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NVIDIA готовится выпустить GeForce RTX 4090 D, или "Dragon", предназначенную специально для Китая. В обход американских правил экспорта GPU, которые потенциально могут быть использованы для ускорения ИИ, GeForce RTX 4090 D, как сообщается, урезает возможности разгона. По данным BenchLife, графический процессор AD102-250, используемый в RTX 4090 D, будет чужд разгону, поскольку карта не будет его поддерживать, возможно, он будет отключен прошивкой и/или физически в матрице.

По информации от @Zed__Wang, версия Dragon будет работать на базовой частоте 2280 МГц, что выше, чем 2235 МГц AD102-300 в обычной RTX 4090, и 2520 МГц boost, что соответствует обычной версии.

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Интересно, что RTX 4090 D для Китая также будет отличаться несколько меньшей общей графической мощностью (TGP) - 425 Вт, по сравнению с 450 Вт у обычной модели. Учитывая, что конфигурация памяти осталась прежней, новая модель для Китая, скорее всего, будет работать в пределах нескольких процентов от оригинального дизайна. Более высокая базовая частота, вероятно, указывает на отсутствие нескольких ядер CUDA, чтобы соответствовать политике экспортного регулирования США и обслуживать китайский рынок GPU. Начало продаж NVIDIA GeForce RTX 4090 D в Китае запланировано на январь 2024 года, до которого осталось всего несколько недель.

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