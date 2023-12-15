Компания Other World Computing представила Express 1M2, первый USB4-накопитель и самый быстрый однолезвийный NVMe-накопитель из когда-либо предлагавшихся OWC.

Компания Other World Computing (OWC) представила новый корпус Express 1M2 USB4, который является самым быстрым однолезвийным NVMe-накопителем, предлагаемым этой компанией. Корпус создан для повышения производительности компьютеров Mac и PC, оснащенных интерфейсом USB4. Он обеспечивает скорость передачи данных до 3151 МБ/с и совместим с миллионами устройств с интерфейсами Thunderbolt и USB-C. Express 1M2 позволяет использовать накопители SSD Aura от OWC или добавлять собственные SSD NVMe M.2 в размере 2230, 2242 или 2280. Корпус компактен и предлагает возможность использовать уже имеющиеся накопители или расширить хранилище файлов и резервных копий. USB4 значительно повышает скорость и возможности подключения, обеспечивая пользователям универсальные возможности подключения с поддержкой устройств USB4, USB 3.2, USB 2, а также Thunderbolt 3 и 4. Express 1M2 создан для долговечности и сохранности данных пользователей, обеспечивая высокую производительность и охлаждение накопителя. Корпус доступен без SSD или в различных вариантах по емкости по цене от $119,99.