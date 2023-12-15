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ddr22
Уязвимость LogoFAIL затрагивает почти все ПК под управлением Windows и Linux
Команда исследователей Binarly обнаружила набор уязвимостей в системе безопасности, известных как "LogoFAIL", которые затрагивают компоненты разбора изображений в прошивке UEFI широкого спектра устройств.

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Команда исследователей Binarly обнаружила набор уязвимостей в системе безопасности, известных как "LogoFAIL", которые затрагивают компоненты разбора изображений в прошивке UEFI широкого спектра устройств.

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Эти уязвимости особенно опасны, поскольку они встроены в эталонный код, предоставляемый независимыми поставщиками BIOS (IBV), и затрагивают не только одного производителя, но и широкий спектр устройств, использующих этот код. LogoFAIL особенно опасен, поскольку позволяет злоумышленникам обойти такие важные меры безопасности, как Secure Boot и Intel Boot Guard, выполнив полезную нагрузку в процессе загрузки устройства.

Это достигается за счет хранения вредоносных образов в системном разделе EFI или в неподписанных разделах обновлений прошивки. В отличие от других угроз, таких как BlackLotus или BootHole, этот метод позволяет глубоко подорвать безопасность системы, не изменяя целостность загрузчика или прошивки во время выполнения.

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Потенциальный охват уязвимости LogoFAIL довольно широк: ей подвержены миллионы потребительских и корпоративных устройств от различных производителей, включая Intel, Acer и Lenovo. Точный список затронутых устройств пока не определен, но распространенность кода IBVs на множестве устройств позволяет предположить, что последствия могут быть масштабными, причем пострадают как пользователи Windows, так и Linux. Безопасны только те ПК, которые не допускают отображения логотипа в UEFI в процессе загрузки. Компьютеры Mac от Apple безопасны, так как не допускают никаких дополнительных образов при загрузке, а некоторые OEM-компьютеры, например, от Dell, не допускают образов в UEFI. Некоторые производители, такие как Lenovo, AMI и Insyde, уже опубликовали заметки об осторожной загрузке пользовательских образов в UEFI и предоставлении обновлений BIOS. Потребители и предприятия должны обратиться к своим OEM-производителям и IBV за обновлениями микрокода BIOS для устранения этой уязвимости.

#logofail
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Обнаружена глобальная уязвимость в UEFI, вызванная использованием сторонних изображений-логотипов
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