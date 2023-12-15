Резервуар Alphacool Core Flat не только выглядит элегантно благодаря подсветке aRGB, но и обеспечивает гибкость благодаря 5 соединениям.

Компания Alphacool представила новый резервуар Core Flat, который отличается элегантным дизайном и гибкостью в использовании благодаря 5 соединениям. Резервуар изготовлен из акрила и предназначен для установки помпы D5 или VPP. В отличие от других резервуаров, соединения в Core Flat Reservoir утоплены, а не вкручены в резьбу, что предотвращает возможные протечки из-за трещин. Резервуар можно просто установить на панель корпуса или радиатор с помощью комплекта Core Push Mounting, обеспечивающего надежную фиксацию без инструментов. Core Flat предлагается в вариантах 240 мм или 360 мм и имеет дополнительное сливное отверстие для удобства слива воды. Резервуар изготовлен из высококачественного акрилового стекла и оснащен яркой подсветкой с цифровой адресацией. Он совместим с разъемом aRGB на материнской плате или контроллером Alphacool Aurora Eiscontrol aRGB. Размеры резервуара варьируются от 240 х 125 x 45 мм до 360 х 125 x 45,14 мм, а объем - от 270 мл до 500 мл.