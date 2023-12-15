Компания Supermicro, Inc. представила три новых дополнения к поколению серверов с GPU на базе AMD H13

Компания Supermicro представила новые серверы с поддержкой ускорителей AMD Instinct серии MI300, которые оптимизированы для обеспечения высокой производительности и эффективности в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Решения Supermicro включают серверы высотой 2U и 4U с жидкостным и воздушным охлаждением, а также серверы с GPU на базе AMD H13. Эти серверы предназначены для обучения крупных моделей и поддержки требований в области ИИ, LLM и HPC. Supermicro может поставлять готовые стойки с жидкостным охлаждением для крупномасштабных сред с высокой производительностью. Серверы Supermicro оснащены мощными процессорами AMD EPYC серии 9004 и поддерживают передовые технологии, такие как HBM3, разреженные матрицы и 400G Ethernet. Все это позволяет клиентам получить конкурентное преимущество в производительности и эффективности при простоте развертывания. Совместная работа Supermicro и AMD позволяет предложить передовые решения для ИИ и высокопроизводительных вычислений на базе ускорителей AMD Instinct серии MI300.