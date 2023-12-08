Многие из нас предполагали, что CD Projekt Red откажется от роли Геральта в новой трилогии. Тем не менее, директор игры The Witcher 4 рассказал о возвращении Геральта.

Многие из нас предполагали, что CD Projekt Red откажется от роли Геральта в новой трилогии. Тем не менее, директор игры The Witcher 4 рассказал о возвращении Геральта.

В интервью итальянскому сайту Lega Nerd (через insider-gaming) директор игры Witcher Себастьян Калемба сказал: "Думаю, я могу сказать, что это будет отличная точка входа для многих игроков, не забывая при этом о давних поклонниках, которые все еще хотят следить за приключениями Геральта".

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Это, кажется, довольно четкий показатель того, что Геральт все еще будет присутствовать в новой трилогии Witcher. Станет ли он главным играбельным персонажем, пока неизвестно.

В настоящее время CD Projekt Red разрабатывает The Witcher 4 (неофициальное название) под кодовым названием "Polaris", используя движок Unreal Engine 5. Команда, работающая над игрой, сильно выросла в этом году, так как разработка Cyberpunk 2077 начала сворачиваться. Тем не менее, ожидается, что игра не будет выпущена в течение нескольких лет.