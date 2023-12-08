Трейлер Grand Theft Auto 6 вышел чуть больше одного дня назад и, как и ожидалось, захватил интернет.

Трейлер Grand Theft Auto 6 вышел чуть больше одного дня назад и, как и ожидалось, захватил интернет. За один день новый трейлер набрал более 104 миллионов просмотров только на YouTube, что соответствует количеству просмотров оригинального трейлера GTA V.

И это только одна статистика, трейлер также был просмотрен миллионы раз через повторные загрузки и перепосты в социальных сетях, таких как Twitter. Чтобы сделать ситуацию еще более впечатляющей, "Книга рекордов Гиннесса" подтвердила, что Grand Theft Auto 6 уже является обладателем трех мировых рекордов.

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На данный момент трейлер Grand Theft Auto 6 является рекордсменом по количеству просмотров видеоигры на YouTube, самым популярным трейлером видеоигры и самым просматриваемым немузыкальным видео на YouTube за 24 часа.

Естественно, акции материнской компании Rockstar, Take Two, также выросли после того, как она представила игру. Пока что кажется, что Grand Theft Auto 6 получит такой же ажиотаж и успех, как и GTA V все эти годы назад.

Однако игра выйдет нескоро. Rockstar планирует выпустить игру для консолей Xbox Series X/S и PS5 где-то в 2025 году. Затем, скорее всего, придется подождать 1-2 года, прежде чем появится версия для ПК.