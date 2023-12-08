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Компания V-COLOR Technology Inc. представила новый рубеж разгона DDR5-8000 для своих модулей DDR5 R-DIMM 96 ГБ (4x 24 ГБ). Этот впечатляющий результат был достигнут на процессорах AMD серии 7000 и материнской плате ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI. Компания V-COLOR продемонстрировала свои возможности по разгону на мощных процессорах AMD 7000-й серии, подчеркнув исключительную совместимость и превосходную производительность продуктов памяти V-COLOR с инновациями AMD. Разгон до DDR5-8000 был осуществлен на материнской плате ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI с использованием конфигурации DDR5 OC R-DIMM 96 ГБ (4x 24 ГБ) с таймингами CL40-52-52-126-1.4 В.