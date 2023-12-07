Компания AMD представила ускорители AMD Instinct MI300X

Компания AMD представила новые ускорители AMD Instinct MI300X и процессор AMD Instinct MI300A в своем линейном портфеле решений для искусственного интеллекта (ИИ) в центрах обработки данных. Ускорители MI300X обладают превосходной производительностью памяти и поддержкой новых математических форматов, таких как FP8 и sparsity, что делает их идеальными для рабочих нагрузок ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Они оснащены лучшей в своем классе памятью HBM3 и пиковой пропускной способностью памяти 5,3 ТБ/с. Процессор MI300A, в свою очередь, сочетает в себе высокопроизводительные ядра GPU и ядра CPU, обеспечивая высокую эффективность платформы и производительность для обучения новейших моделей ИИ. Эти решения уже получили признание от таких компаний, как Microsoft, Oracle Cloud Infrastructure и El Capitan. Крупные OEM-производители, такие как Dell, HPE, Lenovo и Supermicro, также представили системы на базе ускорителей AMD Instinct MI300 для обработки рабочих нагрузок ИИ и HPC. Новые решения AMD обещают предприятиям возможность эффективного внедрения и развертывания ИИ на основе передовых технологий.