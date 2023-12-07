Компания AMD представила новую серию мобильных процессоров Ryzen 8040 под кодовым названием "Hawk Point"

AMD представила новую серию мобильных процессоров Ryzen 8040 "Hawk Point", которые уже поставляются производителям ноутбуков. Эти процессоры основаны на архитектуре XDNA первого поколения и оснащены более быстрым нейронным процессором (NPU) Ryzen AI, увеличивающим производительность до 16 TOPS. Вместе с NPU, процессоры также используют ядра CPU "Zen 4" с поддержкой инструкций AVX-512 VNNI и iGPU на базе архитектуры RDNA 3. Бенчмарки показали улучшение производительности на 40% по сравнению с предыдущей серией Ryzen 7040. Серия Ryzen 8040 состоит из 9 моделей, с Ryzen 9 8945HS и Ryzen 7 8845HS во главе. Процессоры имеют разные показатели TDP и iGPU Radeon соответствующей модели. Компания AMD также предложит платформу Ryzen AI Software для разработчиков программного обеспечения, чтобы они могли создавать и оптимизировать приложения с ускорением ИИ.