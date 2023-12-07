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AMD представила новую серию мобильных процессоров Ryzen 8040 "Hawk Point", которые уже поставляются производителям ноутбуков. Эти процессоры основаны на архитектуре XDNA первого поколения и оснащены более быстрым нейронным процессором (NPU) Ryzen AI, увеличивающим производительность до 16 TOPS. Вместе с NPU, процессоры также используют ядра CPU "Zen 4" с поддержкой инструкций AVX-512 VNNI и iGPU на базе архитектуры RDNA 3. Бенчмарки показали улучшение производительности на 40% по сравнению с предыдущей серией Ryzen 7040. Серия Ryzen 8040 состоит из 9 моделей, с Ryzen 9 8945HS и Ryzen 7 8845HS во главе. Процессоры имеют разные показатели TDP и iGPU Radeon соответствующей модели. Компания AMD также предложит платформу Ryzen AI Software для разработчиков программного обеспечения, чтобы они могли создавать и оптимизировать приложения с ускорением ИИ.