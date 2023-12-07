Компания AQIRYS представила серию HYDRA AIO, включающую модели Hydra 360 и Hydra 240, которые предлагают практичный подход к охлаждению процессора. Серия HYDRA AIO имеет понятный ЖК-дисплей для удобного мониторинга системы, который помогает пользователям легко управлять производительностью системы охлаждения. Модели Hydra 360 и Hydra 240 разработаны для различных систем, обеспечивая стабильное и эффективное охлаждение, а также совместимы с платформами AMD и Intel. Кулеры серии HYDRA AIO имеют простой и привлекательный дизайн, который не только повышает производительность ПК, но и придаёт ему визуальную привлекательность. Серия HYDRA AIO также символизирует надежность и стабильность, а радиаторы, оптимизированные для минимального шума, обеспечивают эффективное охлаждение без излишнего шума. Модели серии HYDRA AIO доступны по рекомендованным ценам 109,99 € для Hydra 240 AIO и 149,99 € для Hydra 360 AIO.