Суд отменил вердикт о нарушении патентов VLSI на сумму 2,18 миллиарда долларов, но для Intel еще не все потеряно

Апелляционный суд США отменил вердикт о нарушении патентов VLSI, который признавал корпорацию Intel виновной и обязывал выплатить сумму в размере 2,18 миллиарда долларов. Отмена вердикта связана с недостаточностью доказательств о нарушении патентов. Было назначено новое судебное разбирательство для определения суммы, которую Intel должна будет выплатить за нарушение второго патента. VLSI Technology, связанная с Fortress Investment Group и недавно приобретшая акции Mubadala Investment Co, неоднократно вступала в судебные споры с Intel по поводу патентов на полупроводниковые технологии. Ранее Intel отклонила иск о возмещении ущерба на сумму более 3 миллиардов долларов, однако суд в Остине присудил VLSI почти 949 миллионов долларов. Судебные разбирательства продолжаются и оказывают влияние на рынок и полупроводниковую индустрию. Определение нарушений патентных прав остается сложной задачей, так как требуется определить, использовала ли Intel патенты VLSI.