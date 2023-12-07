Линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 поддерживает массивные кулеры толщиной от трех до четырех слотов, при этом геймерам редко удается найти даже стандартное двухслотовое решение.

Линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 поддерживает массивные кулеры толщиной от трех до четырех слотов, при этом геймерам редко удается найти даже стандартное двухслотовое решение. Однако недавно компания GALAX представила новинку в этой линейке: RTX 4060 Ti Max 16 GB Unparalleled Max - графический процессор, отличающийся беспрецедентным однослотовым дизайном и исключительно тонким 20-миллиметровым профилем. Эта модель, ранее представленная на китайском сайте GALAX, отличается уникальной системой охлаждения с паровой камерой в паре с медным радиатором, что отличает ее от типичных многовентиляторных систем, встречающихся на рынке. При размерах 267x111x20 мм дизайн очень удобен для небольших корпусов с местом для установки только однослотового кулера.

По умолчанию RTX 4060 Ti Max работает на тактовой частоте 2535 МГц, а ее энергопотребление составляет 165 Вт, что говорит о солидной производительности для всех сессий с интенсивным использованием GPU. В настоящее время GALAX не сообщает о наличии версии на 8 ГБ или о включении в состав данного кулера моделей, не относящихся к классу Ti, поскольку была показана только версия на 16 ГБ. Интересно, что GALAX предусмотрела возможность разгона карты, однако модуль регулировки напряжения представляет собой 6+2 VRM, размещенных на шестислойной печатной плате, что не обеспечивает идеальных условий для разгона. Кроме того, хотя разгон GPU с таким крошечным однослотовым кулером возможен, к нему следует подходить с осторожностью.

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