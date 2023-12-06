Информации о том, что еще может появиться в золотом издании, нет, но мы полагаем, что в нем будут не только DLC

Одной из самых громких игр 2023 года стал долгожданный ремейк Resident Evil 4. Выпущенная в марте, игра позже получила обширное DLC в виде "Separate Ways". Похоже, что Capcom готовится выпустить полноценное издание игры, так как в сеть просочилась информация о Resident Evil 4 Remake 'Gold Edition'.

Пользователь ResetEra Вито (Vito) обнаружил на агрегаторе игровых обзоров MetaCritic новое объявление о продаже золотого издания Resident Evil 4 Remake, хотя оно уже удалено. Хотя никаких подробностей не было указано, Gold Edition, скорее всего, будет включать в себя базовую игру и DLC Separate Ways, а также, надеемся, и контент Deluxe Edition.

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Выпустить игру планируется 9 февраля - чуть менее чем через год после выхода RE4. Хотя это, возможно, и не самый интересный комплект, будет приятно увидеть полную версию RE4 Remake в одной упаковке.

Надеемся, что на диск будут включены DLC и все предыдущие обновления, как для удобства использования, так и для сохранности.