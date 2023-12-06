Компания Kensington, мировой лидер в области решений для настольных компьютеров и мобильности для ИТ-специалистов, бизнеса и домашних офисов, представила док-станцию SD5800T Thunderbolt 4 и USB4 Quad Video Docking Station.

Компания Kensington представила новую док-станцию SD5800T Thunderbolt 4 и USB4 Quad Video Docking Station, которая позволяет раскрыть всю мощь премиальных ноутбуков. Док-станция поддерживает до четырех 4K-мониторов, предоставляет скорость передачи данных до 40 Гбит/с и имеет 16 портов подключения. Она совместима с устройствами Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 и USB-C, и может использоваться как с операционной системой Windows, так и с macOS. SD5800T также имеет встроенные слоты для чтения карт памяти UHS-II SD и Micro SD. Док-станция обеспечивает быструю передачу данных, блокирует несанкционированный доступ и может подавать до 100 Вт мощности. SD5800T имеет компактный дизайн, который позволяет ее устанавливать с нулевым отпечатком на рабочем столе. Док-станция также поддерживает настраиваемую производительность с помощью программного обеспечения Kensington DockWorks.