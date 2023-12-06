Компания Micron Technology, Inc. представила твердотельный накопитель Micron 3500 NVMe, который использует 232-слойную NAND

Компания Micron Technology, Inc. представила свой новый твердотельный накопитель Micron 3500 NVMe, который предназначен для использования в требовательных рабочих нагрузках, таких как бизнес-приложения, научные вычисления, передовые игры и создание контента. Накопители Micron 3500 доступны в форм-факторе M.2 и вмещают до 2 ТБ данных. Они отличаются высокой производительностью и улучшенными характеристиками. Так, в бенчмарках для научных вычислений накопители Micron 3500 показали улучшение результатов на 132%, а загрузка самых больших и новых игр, таких как Valorant, происходит на 38% быстрее. Также накопитель поддерживает функцию DirectStorage для дополнительного ускорения загрузки игр. Создатели контента, работающие с видео 4К и 8К, могут загружать и редактировать файлы быстрее с помощью Micron 3500. Накопитель уже начал поставляться некоторым производителям ПК.