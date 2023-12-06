Take-Two выпустила пресс-релизе с первыми деталями GTA 6. Самое главное — игра не выйдет на ПК в 2025 году

Rockstar Games официально выпустила трейлер Grand Theft Auto 6 (или VI), который объединил миллионы поклонников серии GTA. Однако на момент выпуска игра останется эксклюзивом для игровых консолей. На целевой странице GTA 6 есть примечание: "Grand Theft Auto VI отправляется в штат Леонида, где находятся пропитанные неоном улицы Vice City и другие города, в самой большой и захватывающей эволюции серии Grand Theft Auto. Приближается к 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S". Хотя в первом трейлере это было показано, теперь у нас есть письменное подтверждение того, что GTA 6 станет консольным эксклюзивом, когда бы ее ни выпустили в 2025 году.

Если геймеры со стажем помнят, подобная ситуация была и с выпуском пятой части серии GTA, GTA V, которая получила порт для ПК спустя почти два года после первоначального релиза. GTA V вышла в сентябре 2013 года для консолей PlayStation 3 и Xbox 360 и получила обновление до нового консольного цикла в ноябре 2014 года для PlayStation 4 и Xbox One. Только в апреле 2015 года игра была выпущена для ПК на базе Windows, поскольку Rockstar не спешила полировать порт и заставлять его работать с различными аппаратными средствами ПК-геймеров.

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Надеемся, что в будущем мы не увидим такой большой разницы между консольными и PC-портами, но Rockstar наверняка понадобится дополнительное время, чтобы сделать версию для ПК гладкой.