Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
GIGABYTE представила флагманскую линейку СЖО AORUS WATERFORCE II
GIGABYTE расширила портфель СЖО моделями AORUS WATERFORCE II и AORUS WATERFORCE X II. Обе СЖО предлагают привлекательный дизайн, совместимость со всеми новыми процессорами и удобную систему креплений.

реклама

Компания GIGABYTE Technology представила новые жидкостные кулеры AORUS WATERFORCE X II и AORUS WATERFORCE II, которые предлагают инновационные решения в области охлаждения. Кулеры доступны в размерах 240 мм и 360 мм, что позволяет их использовать как энтузиастам, так и пользователям начального уровня. Версия 360 мм предлагает возможность выбора между черным и белым вариантами. Оба кулера имеют удобный дизайн для установки и предлагают возможность персонализации. Серия AORUS WATERFORCE X II оснащена вентилятором EZ-Chain Mag с магнитным механизмом блокировки, а серия AORUS WATERFORCE II имеет вентилятор EZ-Chain с механизмом блокировки со скольжением. Оба кулера также оснащены модернизированной помпой, улучшенным дизайном лопастей для повышения потока воздуха и снижения шума, а также имеют срок службы 50 000 часов. Кулеры совместимы со всеми марками материнских плат и можно синхронизировать с другими устройствами через GCC.


реклама

#gigabyte
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core i9-14900K и GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON X помогли установить несколько мировых рекордов
В сеть попали характеристики процессоров Intel Core 14-го поколения мощностью 65 Вт и 35 Вт
GIGABYTE представила новые СЖО AORUS WATERFORCE II с магнитным соединением вентиляторов без кабелей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung и OnePlus «запрятали» одну из лучших функций Android
6
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
9
GM и Toyota могут оказаться крупнейшими проигравшими от перехода на электромобили
5
Майнеры начинают закупаться видеокартами и другим вычислительным оборудованием
5
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
2
Японский поставщик химикатов для выпуска чипов предпочёл влезть в долги, но не повышать цены для клиентов
3
Геймер объединил на одном компьютере видеокарты Nvidia и AMD - в итоге FPS увеличилась в 3 раза
2
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
29
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
15
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
Депутат Госдумы предложил увеличить срок службы в армии по призыву
8
Обновленные первые сборы «Аквамен 2» указывают на провал
+
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
OnePlus Open выдержал жесткое испытание на прочность
+
AALTO планирует обеспечить доступ к интернету по всему миру с помощью солнечных дронов
+
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
2

Популярные статьи

Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
7
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
68
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
30
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
14
8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
5
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
5
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
15
Российский флот пополнится новыми десантными кораблями проекта 11711
+
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
3

Сейчас обсуждают

Руслан
05:11
Перешёл на нвидиа, много лет сидевший на радеонах. Всё же технологии у них опережают красных. Тот же длсс на голову выше фср. В атомик хард на 6600хт не возможно было играть в фср даже в режиме качест...
NVIDIA выпустила свежий драйвер с DLSS 3.5 для Cyberpunk 2077 Ultimate Edition и другими улучшениями
Bratken
05:04
А толку. Что андроид, что айфон можно удаленно через MDM залочить. При этом не обязательно владельцу это делать - сами компании могут окирпичить мобилки и их разве что на запчасти сдавать
Грабители вернули телефон Android водителю Uber Eats, потому что это был не iPhone
nukemall
04:58
Там же процессор на ядрах ARM, значит можно поставить все три.
Huawei представила 5-нм 8-ядерный процессор Kirin 9006C в ноутбуках Qingyun L540
Alex Soloviyev
04:55
Может на процессор копит помощнее. Статей только сколько надо написать таких. Эх. Матушка Россия.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Aaa
04:22
супер камент
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
От LoL до KeK один шаг
04:02
Этот зарубежный специалист аналог наших турбоблохеров с оверов
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Fetaminaza
03:47
интел проплатил , очевидно
Microsoft снова «сломала» Windows 11 – обновление 23H2 снижает быстродействие Ryzen 7 5800X3D на 8%
ChandlerXAAP
03:42
А на какой системе ноут работает? Линукс, андроид, винда?
Huawei представила 5-нм 8-ядерный процессор Kirin 9006C в ноутбуках Qingyun L540
nukemall
03:36
Не программистов, а быдлокодеров уровня советских инженегров и МНСов которых так же наштамповали(ещё и на ускоренных курсах) избыточное количество, потому востребованность снизилась, зарплаты и упали....
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
nukemall
03:28
Броневики на шасси грузовиков и сейчас очень так себе техника годная только для тыловых перевозок и "полицейских" операций, а при тогдашнем уровне технического развития получалось вообще нечто беспомо...
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем