GIGABYTE расширила портфель СЖО моделями AORUS WATERFORCE II и AORUS WATERFORCE X II. Обе СЖО предлагают привлекательный дизайн, совместимость со всеми новыми процессорами и удобную систему креплений.

Компания GIGABYTE Technology представила новые жидкостные кулеры AORUS WATERFORCE X II и AORUS WATERFORCE II, которые предлагают инновационные решения в области охлаждения. Кулеры доступны в размерах 240 мм и 360 мм, что позволяет их использовать как энтузиастам, так и пользователям начального уровня. Версия 360 мм предлагает возможность выбора между черным и белым вариантами. Оба кулера имеют удобный дизайн для установки и предлагают возможность персонализации. Серия AORUS WATERFORCE X II оснащена вентилятором EZ-Chain Mag с магнитным механизмом блокировки, а серия AORUS WATERFORCE II имеет вентилятор EZ-Chain с механизмом блокировки со скольжением. Оба кулера также оснащены модернизированной помпой, улучшенным дизайном лопастей для повышения потока воздуха и снижения шума, а также имеют срок службы 50 000 часов. Кулеры совместимы со всеми марками материнских плат и можно синхронизировать с другими устройствами через GCC.



