Чувствительные стики GameSir G8 Galileo с эффектом Холла обеспечивают точный и долговечный контроль на 360°, что особенно важно для мобильных геймеров

Компания GameSir представила новый мобильный игровой контроллер G8 Galileo, который обещает полностью изменить восприятие мобильных игр. Он сочетает в себе дизайн консольного контроллера, подвижный порт Type-C и функцию сквозной зарядки. Контроллер имеет стики и кнопки размером с консоль, что обеспечивает комфорт во время игры. Отдельно стоит отметить подвижный порт Type-C, который обеспечивает стабильное соединение с игровыми устройствами и надежность без разъединений. Кроме того, контроллер также поддерживает функцию сквозной зарядки, благодаря которой пользователи могут заряжать свое устройство во время игры, обеспечивая непрерывность игрового процесса. Мобильный контроллер GameSir G8 Galileo уже доступен для покупки по цене $79,99.

Чувствительные стики GameSir G8 Galileo с эффектом Холла обеспечивают точный и долговечный контроль на 360°, что особенно важно для мобильных геймеров. Антифрикционные кольца скольжения улучшают контроль над стиками и увеличивают их срок службы. Аналоговые триггеры с эффектом Холла обеспечивают плавность и отзывчивость, давая конкурентное преимущество. Контроллер G8 также имеет режим Hair Trigger для любителей FPS и экшн-игр, который позволяет быстро переключаться между точным линейным управлением и максимальной отзывчивостью. GameSir G8 Galileo разработан для универсальной совместимости и подходит для широкого спектра моделей телефонов, включая iPhone 15-й серии и Android. Этот контроллер идеально подходит для мобильных геймеров, которые ищут адаптивность и непрерывный игровой процесс.