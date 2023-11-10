Приключение The Expanse: A Telltale Series скоро перестанет быть эксклюзивом Epic Games Store на PC и появится в Steam.

Для того чтобы конкурировать со Steam, компания Epic Games заключила множество сделок с издателями игр, сделав ряд игр для ПК тайм-эксклюзивами для своего магазина Epic Games Store. Последней игрой, которая будет удалена с платформы, станет The Expanse: A Telltale Series, которая скоро появится в Steam после того, как провела последние 3 месяца в Epic Games Store.

Как сообщает Gematsu, The Expanse: A Telltale Series теперь имеет официальный листинг в магазине Steam, а сама игра заявлена как "скоро выйдет".

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При этом, когда игра выйдет, она будет доступна сразу в полном объеме. Для тех, кто не знает, как и большинство игр Telltale, The Expanse вышла в свет в несколько этапов: 5 эпизодов игры были выпущены в период с 27 июля по 21 сентября.

Несмотря на то, что эпизодический характер игры вполне соответствует типу игр, выпускаемых Telltale, возможность пройти всю историю за один раз - приятная возможность для тех, кто предпочитает играть именно так.

Описание The Expanse: A Telltale Series гласит следующее: "Возьмите на себя роль Камины Барабанщицы и исследуйте опасные и неизведанные края Пояса на борту корабля "Артемида". От сбора мусора с потерпевших крушение кораблей в условиях невесомости до выживания во время мятежа и борьбы со страшными пиратами - в этом последнем приключении Telltale вам предстоит сделать трудный выбор и проявить решимость Камины Драммер".