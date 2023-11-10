Fortnite бьет рекорды по онлайну - больше 6млн игроков

6 лет назад игра Fortnite Battle Royale достигла неожиданного успеха, выведя Epic Games за рамки статуса разработчика движков и сместив акцент индустрии на игры с живым сервисом. Запуск пятого сезона 4-й главы (он же Fortnite OG) возвращает оригинальную карту - наряду с более чем 6 млн одновременных игроков.

На сайте Fortnite.gg, посвященном отслеживанию Fortnite, можно увидеть, что за прошедшие выходные многие игроки вернулись в бесплатную игру battle royale, чтобы опробовать новый сезон, в котором появилась оригинальная карта Fortnite шестилетней давности, а также множество других ностальгических дополнений.

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В Fortnite одновременно играют 6 172 463 игрока, что свидетельствует о значительном росте посещаемости: в прошлом месяце количество одновременных игроков достигло "всего" 2,3 миллиона. Для сравнения, самой играемой игрой всех времен на Steam по пиковому CCU является PUBG: Battlegrounds, в которой в январе 2018 года было 3 236 027 игроков.

Конечно, показатели Fortnite включают игроков со всех устройств, включая ПК, консоли и мобильные устройства, поэтому сравнение не совсем корректно, но все же оно демонстрирует, насколько популярным оказался последний сезон.

Будет интересно посмотреть, попытаются ли другие игры с живым сервисом вернуть игроков с помощью подобной тактики ностальгии, и сработает ли она в их пользу.







