Масахиро Сакураи. Smash Bros. Ultimate стала третьей в списке самых продаваемых игр для Nintendo Switch.

Когда компания Nintendo анонсировала Super Smash Bros. Ultimate, название игры было как нельзя более подходящим: в игре для Switch будут представлены все бойцы из истории франшизы. К концу поддержки Ultimate включала в себя 89 персонажей и более 100 этапов. Обсуждая возможные будущие части серии, создатель Smash Bros. Масахиро Сакураи заявил, что "трудно представить, что подобное увеличение может произойти снова".

На своем канале в YouTube создатель Smash Bros. Масахиро Сакураи рассказал о разработке Super Smash Bros. Ultimate, обсудив все моменты: начальную разработку, изменения, внесенные в формулу, проблемы с DLC и многое другое.

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Говоря о будущем франшизы, Сакураи заявил, что все последующие игры вряд ли смогут сравниться с Ultimate по масштабу:

"Что касается будущего серии Smash Bros., то даже я не уверен. Я чувствую, что нам действительно удалось порадовать людей этой игрой, но теперь, когда Smash Bros. выросла до чудовищных размеров, я бы сказал, что трудно представить себе повторение такого масштаба".

Он продолжил: "Каждый раз нам удавалось сделать игру, которую я раньше считал невозможной, поэтому я не могу с уверенностью сказать, что другой такой игры не будет, но я думаю, что будет сложно продвинуться дальше, чем мы это сделали".