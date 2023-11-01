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ddr22
FromSoftware расширяется за счет множества новых проектов
FromSoftware расширяется для реализации нескольких новых игровых проектов

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Компания FromSoftware добилась огромного успеха за последнее десятилетие благодаря серии Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и, конечно же, своей самой успешной игры — Elden Ring. Теперь FromSoftware, похоже, наращивает инвестиции в разработку, и сейчас идет масштабный этап набора персонала.

Как сообщает IGN Japan, FromSoftware в настоящее время активно нанимает сотрудников. Разработчик ищет вакансии для всего: от планирования, дизайна и искусства до программирования, звукового дизайна и связей с общественностью. Примечательно, что FromSoftware также нанимает сотрудников для нескольких новых проектов, поэтому, похоже, будет создано несколько команд, возможно для того, чтобы выпускать игры чаще.

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Разумеется, FromSoftware — японская студия, поэтому в основном она будет искать сотрудников, живущих в Японии. FromSoftware, похоже, не расширяет свою деятельность за рубежом.

До следующего крупного выпуска игры FromSoftware пройдет немало времени, но тем временем мы должны получить большое дополнение Elden Ring в начале 2024 года.

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#fromsoftware
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