Недавно с релиза Assassin's Creed IV: Black Flag стукнуло 10 лет ... Assassins Creed 4 Black Flag привлекла более 34 млн игроков за 10 лет.

Выпущенная еще в 2013 году игра Assassin's Creed IV: Black Flag занимает особое место в сердцах многих поклонников AC, причем некоторые считают ее лучшей игрой во всей франшизе. Поскольку игре исполняется 10 лет, Ubisoft сообщила, что Black Flag опробовали более 34 миллионов игроков.

«Сегодня мы празднуем 10-летие Assassin's Creed IV Black Flag! Более 34 миллионов пиратов отправились в это незабываемое приключение по Карибскому морю. Спасибо, что отправились в это путешествие вместе с нами! Какое ваше любимое воспоминание из игры?»

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Как уже упоминалось, многие считают Black Flag лучшей игрой во всей серии Assassin's Creed. По крайней мере, трудно не утверждать, что игра представляет собой один из ярчайших примеров классических принципов проектирования AC в открытом мире, чему способствует тот факт, что это была первая игра, разработанная для поколений PS4 и Xbox One.

Эта любовь к Black flag усугубляется тем фактом, что его продолжение — AC Unity 2014 года — при запуске представляло собой полный бардак и способствовало возникновению мнения, что серия AC начинает устаревать (что Ubisoft затем исправила несколько раз) годы спустя с Origins и его более похожим на RPG подходом).

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