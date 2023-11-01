AMD ожидает повышения эффективности, прежде чем выпускать мобильные гибридные процессоры с чиплетной конструкцией

Технология чиплетов имела успех в процессорах AMD Ryzen для настольных ПК. Однако когда дело доходит до ноутбуков, компания действует осторожно. Во время недавнего мероприятия для СМИ в Южной Корее AMD спросили о возможном включении чиплетов в основные APU для ноутбуков. По мнению AMD, это может когда-нибудь произойти, но только если технология станет дешевле и энергоэффективнее.

Конструкции чиплетов имеют недостаток энергопотребления, который может подходить не для всех категорий ноутбуков. Например, категория ультрамобильных или легких ноутбуков (например, чипы Phoenix) обычно работает в пределах мощности от 15 до 30 Вт. В этих случаях лучше использовать монолитную архитектуру, поскольку она потребляет меньше энергии, чем архитектура на основе чиплетов. С другой стороны, Ryzen «Dragon Range» 7000HX, в котором используются как настольные, так и мобильные элементы, уже выигрывает от чиплетов. Однако обратите внимание, что эти чипы оптимизированы для иной степени энергоэффективности, чем чипы Phoenix.

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В ходе мероприятия QuasarZone (через VideoCardz) спросил Дэвида Макафи, корпоративного вице-президента и генерального директора подразделения клиентских каналов AMD, почему компания не приняла дизайн чиплетов для основных мобильных процессоров. На это он ответил, что AMD исследовала как монолитную, так и чиплетную архитектуру для настольных компьютеров и ноутбуков. Однако из-за ограничений по мощности внедрение чиплетов в ноутбуки требует больших усилий. Затраты на электроэнергию, связанные с внедрением чиплетов, позволяют предположить, что их лучше всего внедрять тогда, когда будет сочтено целесообразным заплатить этот штраф.

Учитывая эти факторы, результаты показывают, что в индустрии ноутбуков монолитная структура является более рентабельной и эффективной, чем чиплеты. Однако AMD может рассмотреть возможность использования чиплетов, если будет стимул их использовать.

Несмотря на текущие ограничения, AMD планирует разработать более мощные конструкции чипсетов для систем премиум-класса, таких как Strix Halo и Fire Range. Первый отдает приоритет высокопроизводительному встроенному графическому процессору, а второй отдает приоритет архитектуре ЦП, оставляя графику внешним дискретным решениям. Однако массовому рынку придется подождать появления этих чипсетов.