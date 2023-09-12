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Утечка информации указывает на 25 грядущих настольных процессоров 14-го поколения от Intel
Серия процессоров Intel Core 14-го поколения «Raptor Lake Refresh» является следующим этапом в развитии линейки процессоров Intel

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Если верить последним сообщениям, то процессоры Intel 14-го поколения Raptor Lake Refresh должны появиться в продаже в октябре. Intel еще не анонсировала эти новые процессоры официально, но новая утечка информации позволила получить подробные сведения о полном спектре SKU, включая несколько сюрпризов.

Вы уже должны иметь представление о технических характеристиках трио процессоров серии K. А вот характеристики моделей, не относящихся к серии K, до сих пор оставались в основном неизвестными. Ситуация изменилась благодаря YuuKi-AnS, который опубликовал, похоже, весь стек настольных продуктов Raptor Lake Refresh и соответствующие спецификации. Все приведенные в таблице данные основаны на спецификациях квалификационных образцов, поэтому в розничных образцах они могут несколько отличаться.

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Согласно таблице, Intel продолжит использовать в новых сериях только три различных матрицы: B0 (8P-16E), C0 (8P+8E) и H0 (6P+0E). Таблица также подтверждает, что количество ядер увеличится только у процессоров Core i7, которые теперь будут иметь 12 ядер E. Что касается других изменений, то тактовые частоты процессоров Core i9, Core i5 и Core i3 были незначительно увеличены.

Характеристики Core i5-14400 не совсем ясны. Из таблицы видно, что он может быть выполнен в конфигурации 6P + 8E или 6P + 4E, но что из этого получится в итоге - неясно. Кроме того, Intel выпускает два чипа начального уровня: Intel 300 и 300T. Скорее всего они придут на смену нынешним процессорам Intel Pentium Gold и Celeron, относящимся к серии Alder Lake.

Стоит упомянуть и о поддержке памяти этими чипами. Слухи утверждали, что Raptor Lake Refresh будут поддерживать оперативную память DDR5-6400, но утечка спецификаций говорит об обратном. Судя по всему, поддержка памяти в Raptor Lake Refresh осталась практически без изменений. Все процессоры поддерживают DDR4-3200, а вот совместимость с DDR5 варьируется от чипа к чипу. До процессоров Core i5-14500 они ограничены DDR5-4800. Начиная с Core i5-14600 и выше, новые процессоры поддерживают DDR5-5600. Наконец, есть поддержка памяти EEC, с которой все несколько сложнее. Процессоры Core i9-14900, i7-14700, i5-14600, i5-14500 и их буквенные варианты имеют ее, а варианты F и KF - нет. Память EEC также не поддерживается ни одним из процессоров Core i3-14100 и i5-14400, а вот Intel 300 и Intel 300T поддерживаются.

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