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Директор Final Fantasy 14 опровергает слухи о бесплатноcти игры
Геймдиректор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида рассказал, что авторы игры не планируют переходить на условно-бесплатную модель распространения

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В последнее время было сделано несколько важных анонсов Final Fantasy 14, в том числе анонс следующего дополнения и объявление о том, что игра впервые выйдет на консолях Xbox. В прошлом ходили слухи о том, что игра может перейти на модель free-to-play, однако компания Square Enix заявила, что не планирует ничего менять.

Хотя бесплатная пробная версия Final Fantasy 14 будет расширена и будет включать в себя базовую игру и два первых дополнения, Heavensward и Stormblood, в ближайшее время игра не станет бесплатной. В беседе с Eurogamer директор компании Наоки Йошида (Naoki Yoshida) сказал: "В настоящее время мы не планируем делать бесплатным сам клиент".

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Хотя Final Fantasy 14 не станет бесплатной игрой, Йошида пояснил, что бесплатная пробная версия, скорее всего, будет расширена в будущем: "Я считаю, что бесплатная пробная версия будет расширяться и дальше", - сказал он. "Поскольку в пакеты расширений было вложено огромное количество времени и денег, доходы от продаж самих пакетов расширений по-прежнему очень важны для того, чтобы продолжать выпускать расширения такого масштаба. Мы хотели бы постоянно стремиться к лучшему и с точки зрения бизнеса, чтобы продолжать делать много контента, которым можно наслаждаться".

Final Fantasy 14 уже десять лет, поэтому возможность создания новой Final Fantasy MMO остается под вопросом. Однако на данный момент, по словам Йошиды, планируется продолжать работу над 14-й, а не переходить к новой игре.

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#final fantasy 14
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