Компания Square Enix объявила, что игры серии Final Fantasy Pixel Remaster продались в общей сложности тиражом свыше 3 млн копий

Первые шесть игр серии Final Fantasy, несомненно, являются классикой, однако они, конечно, не самые приятные на вид - особенно на современных дисплеях. Final Fantasy Pixel Remasters исправляет это и многое другое, и многие считают их окончательными версиями этих игр. Выпущенный на ПК и мобильных устройствах в 2021-2022 годах, сборник наконец-то появился на консолях в начале этого года, а его общие продажи превысили 3 млн. экземпляров.

Официальная страница Final Fantasy в Twitter сообщила об этом событии, написав следующее: "Победные фанфары ждут! Серия Final Fantasy Pixel Remaster достигла 3 млн. проданных копий на PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam и мобильных устройствах! Огромное спасибо за поддержку и за то, что разделили с нами этот EXP".

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Для сравнения: к началу мая этого года, спустя всего несколько недель после расширенного релиза на PlayStation и Nintendo Switch, сборник ремастеров разошелся тиражом 2 млн экземпляров. Учитывая, что с тех пор прошло всего 4 месяца, тот факт, что ремастеры Final Fantasy Pixel Remasters уже продали еще 1 млн копий, по меньшей мере, впечатляет.