Noctua NH-U12A - первый процессорный кулер, совместимый с Intel LGA1851
реклама
Многие предполагали, что кулеры, совместимые с LGA1700, будут работать и с сокетом LGA1851, несмотря на несколько иную высоту по оси Z. Предыдущие сообщения о сокете LGA-1851 намекали на это, но теперь мы получили некое подтверждение благодаря компании Noctua.
По данным Akiba-PC (через VideoCardz), компания Noctua подтвердила, что ее комплект для установки NH-U12A в гнездо LGA-1700 подходит и для гнезда LGA-1851. В инструкции четко указано, что для обоих сокетов используется один и тот же комплект, который уже входит в комплект поставки всех кулеров Noctua, выпущенных с момента дебюта серии 12-го поколения Core в 2021 году.
Таким образом, компания Noctua впервые подтвердила, что ее комплект LGA-1700 для кулера NH-U12A совместим с грядущими процессорами Intel на базе LGA1851. Хотя новая упаковка подтверждает эту совместимость, компания еще не обновила свой официальный список совместимости, добавив в него сокет LGA1851.
Неясно, будут ли другие кулеры Noctua или LGA1700-совместимые кулеры других компаний также работать с сокетом LGA1851. Даже если оба сокета практически одинаковы, поверхность кулера или способ крепления могут повлиять на совместимость кулера.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила