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Noctua NH-U12A - первый процессорный кулер, совместимый с Intel LGA1851

Noctua NH-U12A совместим с CPU Arrow Lake
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Многие предполагали, что кулеры, совместимые с LGA1700, будут работать и с сокетом LGA1851, несмотря на несколько иную высоту по оси Z. Предыдущие сообщения о сокете LGA-1851 намекали на это, но теперь мы получили некое подтверждение благодаря компании Noctua.

По данным Akiba-PC (через VideoCardz), компания Noctua подтвердила, что ее комплект для установки NH-U12A в гнездо LGA-1700 подходит и для гнезда LGA-1851. В инструкции четко указано, что для обоих сокетов используется один и тот же комплект, который уже входит в комплект поставки всех кулеров Noctua, выпущенных с момента дебюта серии 12-го поколения Core в 2021 году.

Таким образом, компания Noctua впервые подтвердила, что ее комплект LGA-1700 для кулера NH-U12A совместим с грядущими процессорами Intel на базе LGA1851. Хотя новая упаковка подтверждает эту совместимость, компания еще не обновила свой официальный список совместимости, добавив в него сокет LGA1851.

Неясно, будут ли другие кулеры Noctua или LGA1700-совместимые кулеры других компаний также работать с сокетом LGA1851. Даже если оба сокета практически одинаковы, поверхность кулера или способ крепления могут повлиять на совместимость кулера.

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