Инсайдер раскрыл результаты AMD RX 7700 XT - карта быстрее RX 6800





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До выхода Radeon RX 7700 XT осталось меньше недели, и, похоже, уже есть несколько экземпляров этих карт. Это объясняет, почему уже появились скриншоты GPU-Z с подробным описанием одной из этих видеокарт, а также результаты бенчмарков.

По мнению HXL, следующий графический процессор AMD Radeon RX 7700 XT сможет конкурировать с Radeon RX 6800, по крайней мере, судя по результатам Time Spy. Хотя скриншот предполагаемого результата 3DMark Time Spy (около 17 тыс.) отсутствует, он был представлен с подробным раскрытием спецификации на основе записи в GPU-Z. Это означает, что кто-то имел доступ к видеокарте до ее официального выпуска (предположительно, рецензент с исправным драйвером).

Согласно отчету, RX 7700 XT набирает около 17 000 баллов в Time Spy (GPU score), что ставит ее между версиями RX 6800 XT и RX 6800 по производительности. Также утверждается, что он на 33% быстрее, чем RX 6700 XT. О производительности RX 7800 XT пока ничего не известно, хотя ожидается, что она превзойдет RX 6800 XT.

AMD Radeon RX 7700 XT поступит в продажу 6 сентября вместе с RX 7800 XT. AMD подтвердила, что первая будет стоить 449 долларов США/489 евро, что всего на 50 долларов США/60 евро меньше, чем RX 7800 XT.