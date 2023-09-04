В Valve объявили, что начали массовую рассылку приглашений в бета-версию Counter-Strike 2

Несколько месяцев назад компания Valve официально анонсировала Counter-Strike 2 и разослала приглашения на бета-версию игры. Многие игроки CS:GO ждали следующей волны приглашений, чтобы попробовать CS2, и вот, наконец, этот день настал.

В обновлении, опубликованном 1 сентября, Valve подтвердила, что разослала приглашения "максимально возможному количеству игроков", так что если вы являетесь игроком CS:GO со статусом Prime и играете в официальных матчах в одном из регионов, где доступно ограниченное тестирование, то теперь приглашение должно ожидать вас в главном меню CS:GO. Достаточно нажать на кнопку, зарегистрироваться в тесте, перезапустить игру, и бета-версия Counter-Strike 2 будет установлена.

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Valve утверждает, что для участия в ограниченном тестировании необходимо также иметь активную соревновательную группу.

Изначально предполагалось, что Counter-Strike 2 выйдет этим летом, но сейчас мы вступаем в осенне-осенний период. Valve хочет провести дополнительные испытания, поэтому бета-версия может быть доступна еще несколько месяцев.