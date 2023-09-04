"Большая часть" команды Cyberpunk 2077 перейдет к The Witcher 4 после запуска Phantom Liberty.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty наконец-то выйдет в сентябре, более чем через 2,5 года после выхода базовой игры. Это будет единственное расширение Cyberpunk 2077, поскольку CD Projekt Red намерена оставить свой движок RED Engine в прошлом и перевести все будущие проекты на Unreal Engine 5. После выхода Phantom Liberty большая часть команды разработчиков Cyberpunk перейдет к следующей игре Witcher.

В прошлом году CD Projekt Red анонсировала новую трилогию Witcher, а также новое сотрудничество с Epic Games, в рамках которого для новых игр будет использоваться движок Unreal Engine 5. Приоритет по ресурсам уже давно принадлежит Phantom Liberty, но с выходом расширения через несколько недель CD Projekt Red планирует произвести перестановку разработчиков, чтобы усилить команду, работающую над следующей игрой Witcher.

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Новая ролевая игра Witcher поступила в предварительное производство в прошлом году, и с тех пор команда, работающая над ней, выросла до более чем 250 разработчиков. После выхода Phantom Liberty большая часть этой команды также перейдет в The Witcher. Новая игра под кодовым названием "Polaris" пока не имеет даты выхода, и хотя команда разработчиков увеличивается, это не означает, что игра выйдет быстрее.

Хотя CD Projekt Red хочет выпускать игры чаще, после Cyberpunk 2077, компании также необходимо не переутомлять своих сотрудников и уделять больше времени проверке ошибок, чтобы избежать очередной катастрофы в день запуска.