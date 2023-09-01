Графические процессоры Intel Arc "Battlemage" были замечены во время посещения лаборатории по производству микросхем

Недавно корпорация Intel организовала технологический тур, в ходе которого посетителям было предложено ознакомиться с процессом разработки, тестирования и производства микросхем. Участники мероприятия получили прямой доступ в самые защищенные лаборатории компании, где ведется активная работа по созданию клиентских и корпоративных продуктов нового поколения. Во время экскурсии один из участников заметил несколько чипов и пластин для некоторых готовящихся к выпуску продуктов Intel, включая графический процессор Battlemage.

Андреас Шиллинг был одним из участников Tech Tour, который прокомментировал увиденное в социальных сетях. Как говорится в сообщении, он видел пластины Emerald Rapids и даже несколько чипов Meteor Lake (степпинг C0). Эти два чипа уже подтверждены, и их выпуск ожидается в ближайшее время.

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Кроме того, в "лаборатории анализа отказов" Шиллинг увидел графический процессор Battlemage. Название явно указывает на то, что это дискретный графический процессор нового поколения Battlemage, который, по слухам, будет называться G10. Этот графический чип должен прийти на смену графическому процессору Alchemist ACM-G10 в качестве нового SKU высшего уровня от Intel.

Intel BGM-G10 фигурировал в утечках дорожных карт, датированных III кварталом 2022 года. Тогда ожидалось, что они появятся во II квартале 2024 года, но с тех пор ситуация могла измениться. Помимо BMG-G10 (TDP 225 Вт), Intel также планирует выпуск среднего уровня BGM-G21 (TDP 150 Вт). Что касается технических характеристик, то, по слухам, новый GPU будет иметь вдвое больше ядер, чем ACM-G10, - 64 Xe-Core.