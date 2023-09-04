Компания Activision подтвердила, что героиня Tomb Raider Лара Крофт присоединится к вселенной Call of Duty 9 сентября 2023 года в качестве оперативника в Modern Warfare II и Warzone.

За последние несколько лет игра Call of Duty пошла по стопам многих других игр с живым сервисом, когда речь зашла о скрещивании с другими франшизами, брендами и даже реальными людьми. Последним дополнением к постоянно растущему списку скинов станет новый оператор - сама расхитительница гробниц Лара Крофт.

Сообщив об этом в своем блоге, команда Call of Duty подробно описала все грядущие изменения, которые появятся с выходом 5-го сезона "Перезагрузки". Одним из наиболее интересных анонсов является тот факт, что 9 сентября в качестве нового оператора к игре присоединится культовая героиня видеоигр Лара Крофт:

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"В 05 сезоне перезагрузки Лара Крофт появится в качестве оперативника! Почувствуйте себя легендарной искательницей приключений, знаменитым археологом и абсолютным экспертом в области стрельбы из лука, дуэльных пистолетов и других видов стрелкового боя".

В набор оперативника, разумеется, войдет сама Лара Крофт (хотя ее внешний вид будет приближен к классическому), а также три чертежа оружия: топор для ближнего боя Ice Axe, пистолет Mythic Defender SMG и "ее фирменный дуэльный пистолет Mach-5, созданный на основе нового оружия, которое появится в обновлении Reloaded".

Среди других дополнений - финишный прием с использованием вышеупомянутых пистолетов, а также скин для автомобиля, экран загрузки, наклейка и эмблема.



