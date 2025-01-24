Экс-президент США Джо Байден, завершив свой президентский срок, оставил Дональду Трампу письмо с пожеланиями процветания и стабильности для страны. Этот документ, обнаруженный в ящике стола Овального кабинета, стал символом преемственности власти и уважения традиций.

В письме Байден выразил надежду на лучшее. Он подчеркнул, что американцы и весь мир ждут от новой администрации уверенности и стойкости в непростые времена. Байден пожелал, чтобы президентство Трампа стало временем "мира, благополучия и новых возможностей".

Кроме того, Байден попросил Бога благословить и направить Трампа, отметив, что судьба Америки всегда была под его покровительством. Послание, датированное 20 января 2025 года, Байден подписал лично.

Традиция оставлять напутственные письма зародилась в 1989 году, когда Рональд Рейган обратился к Джорджу Бушу-старшему. С тех пор каждый президент передаёт преемнику личное послание, наполненное добрыми словами и советами. Такие письма подчёркивают стабильность демократии, даже если политические взгляды лидеров кардинально различаются.

CNN ранее сообщал, что Байден намерен продолжить эту традицию, несмотря на сложные отношения с Трампом. Такие жесты подчеркивают важность уважения к власти и стремление к благу всей страны.

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20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. В инаугурационной речи он заявил о начале "золотого века Америки". Главными задачами своей администрации он назвал экономическое возрождение, укрепление позиций США на мировой арене и выполнение предвыборных обещаний.

Сразу после церемонии Трамп подписал более 40 указов, направленных на реализацию своей программы. Среди них — меры по созданию новых рабочих мест, снижению налогов и усилению безопасности страны.